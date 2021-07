Calcio: Gualtieri (Pd), 'piena solidarietà a Hysaj, Roma è antifascista'

Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - "Solidarietà piena e totale al calciatore della Lazio Elseid Hysaj, prima insultato sui social, e poi ieri sera, oggetto di un vergognoso striscione a Corso Francia per il solo fatto di aver cantato qualche strofa di Bella Ciao". Così su Twitter Roberto Gualtieri, candidato sindaco a Roma.

"Non è la prima volta che una frangia minoritaria della tifoseria della Lazio macchia l’immagine della squadra e della città con comportamenti assurdi e vergognosi -aggiunge l'esponente del Partito Democratico-. Non c’è posto nella capitale per chi promuove comportamenti violenti e nostalgici di un passato che non potrà mai più tornare. Roma è città antifascista e lo sarà sempre".