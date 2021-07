Sandbox per le start-up fintech: al via la sperimentazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze che è entrato in vigore lo scorso 17 luglio, anche l’Italia si dota di un ambiente sicuro, affidabile e stimolante come la Sandbox normativa per il Fintech.



“Si tratta a nostro avviso – dichiara Ivan Pellegrini, Co-Founder & CEO, Borsa del Credito e Vice Presidente, ItaliaFintech – di un punto di confronto profondamente interessante per le aziende Fintech che possono operare dentro un recinto provvisorio e senza rischio di violazioni sanzionabili. Siamo abituati a considerare il nostro contesto come spesso eccessivamente regolamentato e a muoverci con forme di precauzione che a volte finiscono con il rallentare la crescita interna e per disincentivare gli investimenti dall'estero. Bene, ora, dentro la Sandbox normativa per le Fintech, regolatori, autorità, investitori, sviluppatori, organizzazioni e startup innovative possono apprendere, progettare, sviluppare e mettere alla prova nuove tecnologie e procedure nel settore bancario, finanziario o assicurativo nel contesto della simulazione. Rendendo possibile confrontarsi con la complessità del sistema per farlo proprio. In questo momento di fermento del settore, che, come ItaliaFintech, stiamo registrando, questa è l'occasione giusta anche per garantire un terreno di grande interesse e operatività per gli investitori esteri che stanno manifestando un'attenzione crescente verso le imprese innovative del nostro Paese. Ciò che farà la differenza sarà poi l’atteggiamento che i regolatori adotteranno, valuteremo lo strumento sulla base dei fatti, dei tempi e delle modalità.”



Giuseppe Donvito, Partner, P101 e Socio Fondatore, VC Hub Italia: “Accolgo con favore la nuova legge sulla sandbox fintech, che consente anche in Italia la creazione di uno spazio tecnico e normativo sperimentale per le aziende fintech. Grazie a una regolamentazione semplificata, il regolatore consente una certa libertà di azione e sperimentazione, assicurando un livello di protezione adeguata agli investitori. Sono convinto che in un contesto iper-regolamentato come quello finanziario, un'iniziativa del genere favorirà la creazione di nuovi prodotti e servizi. Il sandbox fintech non potrà che far bene all'intero settore, anche considerando che, come emerge da un recente studio realizzato in UK, le startup e le Pmi innovative che aderiscono al sandbox hanno visto crescere del 15% la raccolta di capitali da fondi di venture capital”.