Rai: Fedeli, 'sulla Soldi mi aspetto sostegno unanime in Vigilanza'

Roma, 19 lug (Adnkronos) - "In vista del parere vincolante che la Commissione di Vigilanza dovrà esprimere sulla designazione di Marinella Soldi a presidente della Rai, ritengo utile e opportuno ricordare e sottolineare che è fondamentale assicurare la massima condivisione e unanimità sui vertici dell’azienda proposti dal governo a garanzia del pluralismo e dell’autonomia del servizio pubblico". Lo dice la capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai Valeria Fedeli.

"Di fronte all’urgenza di rilancio di una Rai autonoma, plurale, autorevole, credibile, innovativa e inclusiva per accompagnare il Paese attraverso la sfida della ripartenza, delle diverse transizioni ecologica e digitale, del raggiungimento di una sostanziale parità di genere, divisioni di parte non sarebbero e non sono comprensibili. Per questo mi auguro che mercoledì la Vigilanza scelga in modo compatto di sostenere l’indicazione di Soldi alla presidenza di Viale Mazzini", conclude.