Olimpiadi: beach volley, giornata di allenamento per le coppie azzurre

Tokyo, 19 lug. - (Adnkronos) - Giornata di allenamento presso lo Shiokaze Park le coppie azzurre del beach volley in attesa dell’esordio nel torneo olimpico che ci sarà il 25 luglio. Per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth le avversarie nella loro gara inaugurale saranno le russe (qui in ai Giochi Olimpici gli atleti russi saranno rappresentanti del Russian Olympic Committee ROC) Makroguzova/Kholomina. Per le azzurre, da molti anni in coppia, si tratta dell’esordio ai Giochi Olimpici assieme, con Marta Menegatti che in realtà disputerà la sua terza Olimpiade e con Viktoria Orsi Toth che, invece, giocherà per la prima volta il torneo a Cinque Cerchi. Il duo allenato da Terenzio Feroleto, qualificato tramite ranking, si appresta dunque a tuffarsi in questa emozionante avventura consapevole delle proprie potenzialità, ma anche delle difficoltà che una tale manifestazione presenta.

“E’ la prima volta che affrontiamo assieme il Torneo Olimpico anche se in realtà per noi è stato il secondo processo di qualificazione; l’emozione è davvero tanta, siamo molto felici di essere arrivate fin qui e ora vogliamo viverci questa avventura insieme dopo tanti anni -sottolinea Menegatti-. L’assenza di pubblico a mio avviso sarà una discriminante importante. A me, a Londra, la presenza di tante persone sugli spalti creò ansia e nervosismo; per questo penso che Viktoria possa essere avvantaggiata da una situazione simile. Negli ultimi anni, nel circuito mondiale, non è più esistita l’egemonia di qualche coppia sulle altre così come accadeva quando io ho iniziato; ora il livello è ancora molto alto, ma a mio avviso c’è un maggiore equilibrio. Quindi vogliamo dimostrare tutto il nostro valore”.