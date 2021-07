Governo: Conte, 'Cingolani ha nostra piena fiducia, ora passare da slogan a fatti'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Il ministro Cingolani ha tutta la nostra fiducia, è un ministro che sta lavorando molto e il M5S darà un grande contributo. Tutti parliamo di transizione ecologica ma come realizzarla, come declinare i progetti, come perseguire l'economia circolare... beh, su questo bisogna rimboccarsi le maniche e passare dagli slogan ai fatti concreti". Lo dice il leader in pectore del M5S Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, spiegando di essersi confrontato con il presidente del Consiglio anche di transizione ecologica, tema prioritario per il Movimento.