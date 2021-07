Borsellino; fratello, ‘per verità servirebbe pentito di Stato, difficile ci sia’

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Per avere la verità sulle stragi ci vorrebbe quel pentito di Stato che purtroppo è certo non ci sarà mai. Arrivare alla verità sarà estremamente difficile ma ci arriveremo, ci dobbiamo arrivare, non possiamo perdere la speranza". A dirlo all’Adnkronos è stato Salvatore Borsellino, fratello di Palermo, a margine delle celebrazioni in via d’Amelio in occasione del 29esimo anniversario della strage in cui persero la vita il fratello Paolo e gli agenti della scorta.