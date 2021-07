Banca AideXa cresce: aperta la nuova sede di Milano e nuove assunzioni

Banca AideXa prosegue nella volontà di costruire una nuova storia nel panorama del fintech italiano. A un mese dall’ottenimento della licenza bancaria, il progetto dedicato a PMI e Partite Iva promosso dal presidente Roberto Nicastro e dall’AD Federico Sforza cresce con nuove idee e servizi, ma soprattutto con persone e competenze.

Banca AideXa conta oggi un team di 45 talenti, ma ha in programma di arrivare a 60 entro la fine dell’anno e a 100 assunzioni nel 2022, con l’obiettivo di espandere la rete commerciale per far conoscere i propri prodotti innovativi agli imprenditori italiani.

Il processo di recruiting continuerà a combinare la giusta sintesi tra competenze bancarie e competenze digitali: le figure ricercate sono infatti Business Banker, Agenti in Attività Finanziaria, Mediatori Creditizi, Digital Operation Analyst, Software Engineer, Product Owner e Scrum Master.

Anche per rispondere alle esigenze di un team in continua crescita è stata aperta la nuova sede di Banca AideXa - “Casa X”- in via Solari a Milano, contestualmente alla presentazione del nuovo logo in occasione dell’investor meeting. Innovativa, semplice, sostenibile e sorprendente: sono queste le caratteristiche di Casa X, in linea con il DNA di Banca AideXa.

Prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese a ottenere la licenza bancaria, Banca AideXa si prepara ad aggiungere al finanziamento X Instant ulteriori servizi come l’apertura di conti correnti, l’emissione di carte di credito e di debito, pagamenti, con costante attenzione alle possibilità offerte dall’open banking.

“Nei nostri progetti c’è un piano di recruitment importante, finalizzato alla ricerca di competenze digitali e bancarie che ci consentiranno di realizzare nuovi prodotti e servizi innovativi per gli imprenditori, mantenendo un alto livello di servizio e attenzione al cliente”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Banca AideXa, Federico Sforza. “Su Trustpilot, sito web di recensioni dei consumatori che ospita recensioni di aziende in tutto il mondo, la customer satisfaction dei primi clienti di Banca AideXa è a 4,7 su 5. Il nostro obiettivo è mantenere alto questo livello di soddisfazione degli imprenditori, continuando a offrire alle piccole e medie imprese italiane, che pesano su oltre il 50% del PIL nazionale, tutti gli strumenti necessari per la ripartenza”.