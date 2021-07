Roma, Calenda sui rifiuti: "Mozione per commissariare Comune e Regione"

(Adnkronos) - "Basta. Domani depositeremo in Senato una mozione che chiede al Governo di commissariare Comune e Regione e far intervenire la Protezione civile". Lo scrive Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma alle prossime elezioni comunali, postando su Twitter un servizio televisivo che mostra un branco di cinghiali in mezzo ai rifiuti che strabordano dai cassonetti in un quartiere di Roma.

"Chiederemo a tutte le forze politiche di sostenerla -aggiunge Calenda-. Non è più una questione di partiti ma di sicurezza e salute pubblica".