Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Basta. Domani depositeremo in Senato una mozione che chiede al Governo di commissariare Comune e Regione e far intervenire la Protezione civile. Chiederemo a tutte le forze politiche di sostenerla. Non è più una questione di partiti ma di sicurezza e salute pubblica". Lo scrive Carlo Calenda su twitter postando un servizio televisivo con i cinghiali a Roma in mezzo ai rifiuti per strada.