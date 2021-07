Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "A Napoli prima Agorà del Pd. Il centrosinistra ha una classe dirigente sui territori forte, credibile. Vogliamo contare di più. Avere più spazio, essere considerati come risorsa in grado di portare grande valore aggiunto, riconosciuti come ossatura che tiene il partito nei territori". Così su twitter il sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd, Matteo Ricci.