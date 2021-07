Palma d'Oro di Cannes a "Titane", annunciato in anticipo da Spike Lee

CANNES (FRANCIA) (ITALPRESS) - Va a "Titane" di Julia Ducournau, la Palma d'Oro del Festival di Cannes. L'annuncio è arrivato in apertura della cerimonia di premiazione e non alla fine, per un errore del presidente della giuria, il regista americano Spike Lee. Palma d'Onore al regista Marco Bellocchio, consegnata dal premio Oscar Paolo Sorrentino. Palma d'Onore anche all'attrice e regista statunitense Jodie Foster. (ITALPRESS). tvi/red 17-Lug-21 20:54