Omofobia: Letta, 'Salvini non è interlocutore affidabile, discutiamo in aula'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Salvini non è l'interlocutore affidabile per una materia come questa". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, al Tg3 sulla richiesta di incontro da parte di Matteo Salvini sul ddl Zan. "Salvini è lo stesso che sta appoggiando Orban che sta facendo una vergognosa legislazione contro tutto ciò che è diverso per la sua testa. Ecco perchè noi andremo in Parlamento e lì discuteremo con chi ha voglia di discutere".