M5S: Crippa, 'pronti a nuova fase nostra storia'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Pronti a inaugurare una nuova fase della storia del MoVimento 5 Stelle. Con l’indizione del voto e la pubblicazione del nuovo statuto manca solo il voto dei nostri iscritti. Spero in una grande partecipazione perché questo è il MoVimento: una grande comunità capace di adattarsi ai cambiamenti per non perdere mai di vista i suoi valori e le sue battaglie". Così Davide Crippa, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera.