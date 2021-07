Borsellino: guardia carceraria che sorvegliava Scarantino 'piangeva e diceva che era innocente' (2)

(Adnkronos) - E quando lo incontrò il secondino che oggi è in via D'Amelio, non era ancora dimagrito. "Ma piangeva sempre - ricorda - Essendo al carcere duro non poteva parlare con nessuno di noi, ma quando mi vide, io ero ancora un pivello, si mise a piangere e mi disse che era innocente. Era disperato e mi diceva: 'Io non c'entro nulla'. Io ero al secondo anno di servizio, e non sapevo nulla di mafia".

La guardia carceraria non ricorda le torture di cui ha sempre parlato Scarantino. "Però ricordo che piangeva sempre - dice - io sono rimasto solo un mese, perché funzionava così. In quel periodo c'erano Brusca, Santapaola, i Vernengo, Michele Greco e tanti altri boss. E tra loro c'era anche Scarantino. Erano tutti sorvegliati a vista". "Era in isolamento - dice ancora la guardia giurata - ma io sono rimasto solo un mese. Non so cosa sia accaduto dopo".