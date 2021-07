Milano, 16 lug. (Adnkronos) - "La vicenda Rai si chiuderà con la soddisfazione per tutti. Ci sarà spazio per tutti, tutti avranno voce". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’evento per la candidatura ufficiale di Luca Bernardo per il centrodestra a Milano, dopo lo scontro con Fdi sulle nomine del cda della Rai.