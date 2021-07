Germania: Renzi, 'con Pnrr rimettiamo in piedi Unità contro il dissesto e Casa Italia'

Roma, 16 lug (Adnkronos) - "In Germania oltre 90 morti per gli effetti del maltempo. È una strage! Accanto alla solidarietà per gli amici tedeschi un impegno per l’Italia: utilizziamo il Pnrr anche per chiudere il lavoro iniziato sul dissesto idrogeologico. Rimettiamo in piedi l’Unità di Missione Contro il Dissesto e riprendiamo il progetto Casa Italia. Avevamo anche lanciato una raccolta di firme (qui). Raccogliamo le firme di chi ancora non ha firmato e poi portiamo il tutto al nuovo ministro Roberto Cingolani". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.