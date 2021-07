Genova come alternativa veloce ai porti nordeuropei

La pressione sulle supply chain globali è in costante aumento. Ciò è dovuto in gran parte ai ritardi e i colli di bottiglia che si verificano nei principali porti marittimi del Nord Europa e che rendono difficili i rifornimenti puntuali a tutto il comparto industriale. Per questo motivo a. hartrodt italiana offre ora una soluzione alternativa con il servizio "Multi Destination Consolidation" tra Shanghai e Genova, che si rivolge in particolare agli importatori della Germania meridionale, della Svizzera, della Francia e dell'area mediterranea. Poiché il tempo di transito da Shanghai a Genova è notevolmente più breve rispetto ai porti del nord Europa, le merci trasportate arrivano a destinazione molto più velocemente e con maggiore affidabilità.

Il servizio inizia nei porti di Ningbo o Shanghai, dai quali le navi sono in grado di raggiungere il porto di Genova entro 30 giorni. Una volta giunti presso il porto ligure, a. hartrodt italiana si occupa del deconsolidamento e dello sdoganamento delle merci. Per massimizzare la velocità delle operazioni, a. hartrodt italiana ha appositamente allestito una postazione doganale autorizzata nelle immediate vicinanze del porto. Da questo punto la merce può essere prontamente inoltrata in qualsiasi luogo del Mediterraneo. I tempi di transito risultano così abbreviati, anche per destinazioni come Francia, Svizzera e Germania meridionale, beneficiando di un vantaggio di tempo significativo rispetto al flusso merci consueto, congestionato degli attuali tempi di attesa nei porti dell'Europa occidentale.

"Il servizio "Multi Destination Consolidation" è adatto a qualsiasi tipo di merce, a esclusione di quelle pericolose e a temperatura controllata", afferma Maurizio Fasce, Regional Director Mediterranean & Southern Africa Headquarters di a. hartrodt. "Siamo ora in grado di offrire un'ottima alternativa agli hub congestionati dell'Europa settentrionale e occidentale. Il nostro servizio è interessante per tutte le aziende che desiderano importare merci dalla Cina come carichi groupage. Questo vale in particolare per gli spedizionieri di piccole e medie dimensioni, che non hanno una propria rete internazionale".

a. hartrodt italiana è stata fondata nel 1959 e opera nella regione del Mediterraneo, compreso il Nord Africa, dai suoi hub di Genova, Milano e Cagliari. L'azienda ha la certificazione IATA e AEO ed è un agente regolamentato certificato.