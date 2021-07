Covid: Letta, 'serve serietà non atteggiamenti sconsiderati per tre voti in più'

Roma, 16 lug (Adnkronos) - "La salute degli italiani, dei più fragili, è avanti a tutto e la serietà è la cifra con cui chiediamo al governo di operare. Siamo tranquilli perchè sappiamo che la linea Draghi, Speranza, Figliuolo è questa". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina parlando della pandemia.

"Abbiamo fatto uno straordinario sforzo per il periodo del lockdown e delle vaccinazioni, vincente, sarebbe da irresponsabili buttare via questi sforzi con atteggiamenti sconsiderati. Siamo all'ultimo miglio, complesso perchè le varianti obbligano a fare fronte a sfide nuove. Invito tutti a non avere atteggiamenti irresponsabili per prendere tre voti in più", ha aggiunto il segretario del Pd.