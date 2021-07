AXA Italia si rinnova per offrire al cliente soluzioni sempre più personalizzate

Il contesto attuale ha accentuato l’importanza di tutelarsi da eventi imprevisti - malattia grave, perdita di indipendenza e prematura scomparsa - alimentando negli italiani il desiderio di protezione, in particolare su alcuni ambiti di rischio ritenuti più impattanti e dai quali vorrebbero sentirsi più protetti.

Per questo la soluzione assicurativa “Tutta la Vita” offerta dal Gruppo AXA Italia (rispettivamente da AXA Assicurazioni e da AXA MPS Vita), si rinnova e diventa modulabile, offrendo all’assicurato nuove prospettive, inedite per il mercato italiano, e garantendo serenità e sicurezza anche alla propria famiglia.

Da oggi, “Tutta La Vita” offre al cliente la possibilità di scegliere tra due soluzioni alternative in funzione dei propri bisogni di protezione, necessità di personalizzazione e capacità di spesa:

- Soluzione Unica: che permette di ottenere un sostegno economico al verificarsi del primo evento tra decesso, malattia grave e perdita di autosufficienza, scegliendo la durata e un capitale.

- Soluzione Libera: che protegge in modo modulare e flessibile, offrendo al cliente la possibilità di ottenere singolarmente o in combinazione le coperture per prematura scomparsa o malattia grave o perdita di autosufficienza, individuando per ciascuna il capitale da assicurare (o la rendita nel caso della perdita di autosufficienza) e la durata. Inoltre, per la Soluzione Libera, vengono introdotte rilevanti innovazioni (maggiore flessibilità di pagamento sulla garanzia - perdita di autosufficienza, estensione dell’età massima in fase di sottoscrizione, inclusione di tumori meno invasivi nella garanzia Malattia Grave con un meccanismo di anticipo del 20% del capitale assicurato e molto altro) con l’obiettivo di aumentarne la flessibilità e la rispondenza ai diversi bisogni dei clienti.

AXA Italia vuole essere partner dei clienti in tutti i momenti della vita e punto di riferimento nel panorama assicurativo nazionale, con servizi innovativi per offrire un’esperienza personalizzata. Ai clienti di Tutta la Vita sarà dato, inoltre, accesso gratuito alla Card Salute, che consente di usufruire di sconti per prestazioni sanitarie (esami, visite e altri servizi) presso oltre 4.000 strutture del Network AXA Caring. Accessibile da App MyAXA, Portale Salute ed Area Clienti. Sempre sul Portale Salute altri servizi sono a disposizione dei clienti Tutta la Vita: valutazione sintomi, ricerca strutture sanitarie e i webinar AXA Health Talk.

La soluzione è da oggi disponibile presso tutte le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena per AXA MPS Assicurazioni Vita e le agenzie di AXA Assicurazioni.