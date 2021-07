+Europa: Calenda, 'disposto a rinunciare a simbolo Azione per stare insieme'**

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Io ve lo metto per iscritto che il giorno in cui noi saremo al 7,8 per centro i riformisti democratici, liberali, popolari arrivano subito. Dopo le amministrative, a novembre chiamiamo il giro e decidiamo cosa vogliamo essere, come farlo e in che forma". Così Carlo Calenda al II Congresso di Più Europa.

"Per me il simbolo di Azione è sul tavolo. Sono disponibile a rinunciare al simboli per fare qualcosa tutti insieme e non ambisco a ruoli. magari sarò occupati con le buche di Roma... è tempo di decidere".