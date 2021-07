Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "E' chiaro che c'è bisogno di regole comuni e bisognerà fare un grandissimo lavoro per raccogliere il consenso necessario a modificarle. Non è un gioco da ragazzi ma non c'è dubbio che queste regole vanno cambiate e ci riusciremo". Così il commissario Ue, Paolo Gentiloni, al convegno 'Dal Patto di Stabilità al Patto di Sostenibilità' organizzato dalla Fondazione Aristide Merloni.