Pelaschier: "Bene Bracco con donazione 'Beatrice', così si creano modi per vivere il mare"

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - La storica barca a vela “Beatrice” è stata donata al Comune di Imperia da Diana Bracco. La cerimonia ufficiale si è tenuta oggi nel piazzale del Museo Navale della città ligure, cui è seguito l’alzabandiera presso il Lungomare Marinai d’Italia-Molo San Lazzaro alla presenza del sindaco della città Claudio Scajola e di Diana Bracco, presidente del Gruppo Bracco e ultima proprietaria della barca. "Ci sono già state iniziative simili e sono sempre state importantissime. Bene ha fatto Diana Bracco, ben vengano queste donazioni che però non sono chiuse dall'oggetto in se, bensì creano una scuola, un modo per imparare a navigare e vivere il mare adeguatamente", ha detto Mauro Pelaschier, timoniere di Azzurra, all'Adnkronos.