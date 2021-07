Olimpiadi: Tennis, tedesca Kerber cancella la partecipazione a Giochi Tokyo

Tokyo, 15 lug. (Adnkronos) - La tennista tedesca Angelique Kerber non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo, che inizieranno la prossima settimana, a causa di un infortunio alla coscia, come ha confermato il suo agente alla dpa. "La decisione è stata incredibilmente difficile per me", ha scritto la numero 22 del mondo sui social media, osservando che è "deludente" non essere in grado di competere ma che il suo corpo "ha urgente bisogno di riposare dopo gli sforzi delle ultime settimane", ha aggiunto in un tweet.

La medaglia d'argento olimpica a Rio de Janeiro e tre volte vincitrice dei tornei del Grande Slam avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, sia in singolare che in doppio misto con il suo connazionale Alexander Zverev. È stata anche considerata una candidata per essere la portabandiera della Germania alla cerimonia di inaugurazione. La tennista 33enne nel torneo di Wimbledon ha raggiunto le semifinali prima di perdere contro l'australiano e attuale numero 1, Ash Barty.