Missioni: Pini (Pd), 'senza senso, possiamo dire basta a Guardia libica'

Roma, 15 lug (Adnkronos) - "Ci si chiede di votare il rifinanziamento della Guardia costiera libica, con un aumento di finanziamento e con una promessa, cambierà la catena di comando. Non mettiamo in discussione il rapporto con questi miliziani, una cosa senza senso. Dovremo valutare l'efficacia delle missioni, che in questi anni non sono state efficaci soprattutto per il rispetto dei diritti umani". Lo ha detto Giuditta Pini, in aula alla Camera, nel dibattito sul rifinanziamento delle missioni internazionali

"Questo Parlamento ha la possibilità di bloccare in modo selettivo solo la fine della missione di formazione" della Guardia libica, "abbiamo la possibilità di dire basta, o si vota sì o no, la scelta spetta a ognuno di noi", ha aggiunto la deputata del Pd.