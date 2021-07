Making Science rafforza la sua presenza in Italia con un nuovo ufficio a Milano

Making Science, società internazionale di consulenza in tecnologia e marketing digitale specializzata in trasformazione digitale, annuncia l’apertura di un nuovo ufficio italiano, a Milano, confermando la rilevanza strategica del mercato italiano nella sua strategia di espansione del business. La scelta di Milano, che porta a tre il numero delle sedi di Making Science in Italia, insieme a Padova e Rimini, riflette l'importanza strategica della città come centro del business digitale dove si trovano i maggiori player, molti dei quali partner di Making Science, tra cui Facebook, Amazon e Google.

L'ufficio sarà guidato da Victor Vassallo, Managing Director Italia di Making Science, che guida anche l'ufficio di Padova (è infatti il fondatore di Omniaweb Italia, acquisita da Making Science lo scorso ottobre). Victor è affiancato da un team di specialisti dedicati interamente alle attività sul suolo italiano.

La crescita in Italia

Making Science, gruppo con più di 450 dipendenti nel mondo, è presente nel mercato italiano dal 2019 a ha consolidato la sua presenza nel mercato italiano attraverso due importanti operazioni: nel 2020 ha annunciato la prima delle due acquisizioni italiane, Omniaweb rafforzandosi ulteriormente nella propria offerta di servizi di adtech, martech ed e-commerce e nel 2021 quella di Ventis, primo acquisto di un marketplace da parte di Making Science. Con queste acquisizioni Making Science ha aumentato il proprio team globale quasi del 30%.

Making Science sviluppa da anni l'e-commerce come una delle principali linee di business dell'azienda con la creazione di strumenti dedicati a questo settore come Nilo, un framework di e-commerce scalabile e adattabile e la piattaforma di confronto dei prezzi Shoptize, che fornisce agli utenti informazioni chiare e gratuite su un'ampia gamma di prodotti.

José Antonio Martínez Aguilar, CEO di Making Science, afferma: “L’italia è per Making Science uno dei mercati principali, perché presenta enormi potenzialità in riferimento al commercio elettronico.

Secondo ICEX, il tasso di penetrazione dell'e-commerce nel Paese è passato dal 32% nel 2019 al 33% nel 2020 e si prevede che raggiungerà il 40% nel 2023. Allo stesso modo, si stima che ci siano circa 33 milioni di utenti di piattaforme e-commerce in Italia, con aspettative che nel 2021 raggiungeranno i 36 milioni.”.

L’agenzia continua ad attuare il suo piano strategico con l'obiettivo di espandersi in 20 mercati nei prossimi 5 anni. Inoltre, continua a supportare lo sviluppo di soluzioni tecnologiche e di business che completano questo ecosistema a 360° e ne consentono l'integrazione con altri elementi ad alto impatto nella strategia, nelle vendite e nelle operazioni dell'azienda. Nel primo trimestre del 2021 il business di Making Science ha accelerato la sua crescita rispetto ai precedenti trimestri del 2020.

Chi è Making Science

Making Science è una società di consulenza in tecnologia e marketing digitale specializzata in e-commerce e trasformazione digitale. Il suo modello di business risponde alla crescente esigenza delle aziende di digitalizzare l'intera catena del valore, in particolare nell'area del marketing. I mercati in cui opera Making Science sono la pubblicità digitale, l'analisi dei dati, l'e-commerce e il cloud, tutti con tassi di crescita elevati.

Making Science è una società quotata in Euronext e la sua capitalizzazione di mercato supera i 200 milioni di dollari ed è presente nel Regno Unito, Francia, Italia, Portogallo, Spagna, Irlanda, Stati Uniti, Messico e Colombia. Nel 2021, la società è la società in più rapida crescita in Europa nel settore del marketing e delle vendite ed è stata classificata al 71 ° posto nella classifica FT1000: Europe's Fastest Growing Companies dal Financial Times.