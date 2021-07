Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Vedere Conte parlare con Grillo penso sia positivo per M5S. Non so se è il patto della spigola o del carciofo, so solo che due settimane fa" le cose stavano diversamente, ma "quando scoppia la pace, sono sempre contento. Quello che per me è importante è che al governo non ci sia Conte ma Draghi". Così Matteo Renzi a Tg2 Post.