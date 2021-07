Giustizia: Lega inaugura a Milano suo point per raccolta firme, presente Salvini

Milano, 15 lug. (Adnkronos) - La Lega oggi a Milano inaugura il suo point, in viale Abruzzi 86, per la raccolta firme dei cittadini a sostegno dei sei quesiti referendari per riformare la giustizia. Sarà presente il segretario del Carroccio, Matteo Salcini. "A luglio nella sola Lombardia abbiamo già raccolto oltre 50mila firme nei nostri gazebo e banchetti nelle piazze, adesso per dare ancora più possibilità ai cittadini milanesi di firmare i quesiti apriamo un nostro point e per l’inaugurazione, oggi, giovedì 15 luglio, alle 18, avremo la presenza del segretario federale Matteo Salvini, e sarà presente anche il Commissario cittadino Stefano Bolognini. Avanti così, tutti insieme, per una giustizia migliore", dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.