Roma, 15 lug (Adnkronos) - "Sulla riforma fiscale ho visto un atteggiamento responsabile da parte di tutti. Tutti sappiamo che abbiamo un interprete, Draghi, e che è la condizione per avere soldi europei. E' una spinta per tutti. Per noi è una priorità, per avere i fondi e usarli bene". Lo ha detto Enrico Letta ad un evento del Pd sulle Pmi.