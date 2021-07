Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "La ripresa dell'economia mondiale si sta rafforzando ma non in modo omogeneo" anche a causa del diverso andamento delle campagne di vaccinazioni. Ad affermarlo, nel corso di un'intervista a Bloomberg Tv, è il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. L'economia europea, aggiunge, "sta crescendo in linea con le attese".