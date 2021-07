Covid oggi Toscana, 173 contagi: bollettino 15 luglio

(Adnkronos) - Sono 173 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. Da ieri, registrato un morto. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 173 su 11.311 test di cui 6.226 tamponi molecolari e 5.085 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,53% (3,4% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.481.807.

I nuovi casi (169 confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico) sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 173 nuovi positivi odierni è di 34 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 36% tra 20 e 39 anni, 24% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 1% ha 80 anni o più).

I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 236.878 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.226 tamponi molecolari e 5.085 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,5% è risultato positivo. Sono invece 5.085 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.567, +5,8% rispetto a ieri.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 77 (6 in più rispetto a ieri, più 8,5%), 15 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 7,1%). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 74 anni. Relativamente alla provincia di residenza, la persona deceduta è a Arezzo.