Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - L’assemblea Assogasliquidi-Federchimica ha confermato per un ulteriore triennio Andrea Arzà come presidente di Assogasliquidi e, come presidenti dei gruppi merceologici, Matteo Cimenti (presidente Gruppo Gpl combustione), Marco Roggerone (presidente Gruppo Gpl autotrazione) e Giacomo Fabbri (presidente Gruppo Gnl).