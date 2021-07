Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Non mollo io e non mollano i lavoratori. Riconvocherò tavolo in tempi brevi, ora subito interlocuzioni con sindacati. Azienda non può comportarsi così". Ad affermarlo, secondo quanto si apprende da fonti presenti al tavolo Whirlpool, è la viceministra allo Sviluppo economico, Alessandra Todde.