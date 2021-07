Roma, 14 lug (Adnkronos) - "Ho visto troppe di queste inchieste concludersi in nulla verso i politici in generale e @matteorenzi in particolare per attribuire un qualsiasi peso a quanto accaduto. Mi dispiace per i magistrati seri, ma su questa roba la magistratura ha perso ogni credibilità". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda a proposito dell'inchiesta sul documentario di Renzi.