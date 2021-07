Corruzione: Montante, 'i magistrati non hanno mai fatto nulla di illecito con me'

Caltanissetta, 14 lug. (Adnkronos) - "I magistrati non hanno fatto assolutamente niente di illecito con il sottoscritto, come anche le forze dell'ordine o tutte le istituzioni che si sono avvalsi del nostro contributo". Lo ha detto l'ex presidente degli industriali siciliani Antonello Montante lasciando l'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta, al termine dell'udienza. Nei giorni scorsi, durante l'interrogatorio della difesa, aveva detto: "In tanti vorrebbero che io parlassi male dei magistrati, ma non lo farò".