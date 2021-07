Carceri: Draghi, 'sosterrò proposte Cartabia con convinzione'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La Costituzione Italiana sancisce all’Articolo 27 i principi che devono guidare lo strumento della detenzione: 'Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato'. So che la ministra Cartabia parlerà su questo principio fondamentale e presenterà delle proposte che sosterrò con convinzione a nome di tutto il governo". Così il premier Mario Draghi dopo al visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere.