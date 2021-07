Omofobia: Renzi, 'Iv vota contro pregiudiziale, ma in Parlamento si discute'**

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Iv voterà contro pregiudiziale, ci sono però dei momenti della vita delle istituzioni democratiche in cui dobbiamo ricordarci chi siamo e noi non siamo influencer che mettono i like o persone che pensano che la politica faccia schifo e nemmeno quelli che pensano che in Italia ci sia il monocameralismo: finché ci sono due Camere qui dentro si discute, altrimenti si dà ragione all'antipolitica". Così Matteo Renzi in aula sul ddl Zan.