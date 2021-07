Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Quando c'è in gioco la vita delle persone, non ci sono mediazioni che tengano: la buona politica sceglie e si schiera senza paura. O si tutelano i diritti o si ammicca agli amici di Orban. Un grande Paese come l'Italia si merita una legge di civiltà”. Così, in un tweet, Marco Furfaro componente della direzione nazionale del Partito Democratico sul DDL Zan in discussione in queste ore al Senato.