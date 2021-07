Giornalisti: addio a Claudio Focolari, domani i funerali

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Lutto nel mondo del giornalismo: muore a 78 anni Claudio Focolari, ex caporedattore del Messaggero e del Tempo e più volte sindaco di Pozzaglia Sabina, cittadina in provincia di Rieti dove ha trascorso l'infanzia e dove domani alle 16 si terranno i funerali. Sposato con Filomena, da tutti chiamata Mena, Claudio Focolari lascia tre figli.

La carriera di Focolari comincia all'Adnkronos "il suo primo amore giornalisticamente parlando", racconta il fratello più giovane, Avio. "Poi passa al Globo, quindi al Tempo e da lì al Messaggero dove ha iniziato da capo servizio, per poi diventare redattore capo. E' sempre stato un grande redattore - ricorda - Sempre in tipografia, in mezzo al piombo caldo che gli è stato fatale".

"Era un uomo estremamente generoso ed aveva un motto nella vita: fregarsene. Ha sempre fatto tutto quello che desiderava; l'impossibile per lui non esisteva, come ad esempio comprarsi una Ferrari, che però ha rivenduto poco dopo. Amava la vita e non aveva paura di viverla, ma neanche di lasciarla. Così - conclude - quando mio fratello maggiore gli ha detto 'Claudio, vai'... lui ci ha lasciati".