Covid: Picierno, 'su green pass Meloni delirante, seguire modello Macron'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Mi auguro che anche in Italia venga adottato, al più presto, il 'Modello Macron' sull'obbligo del green pass per accedere ai mezzi pubblici, bar, ristoranti, eventi, cinema, teatri, etc. Si tratta di una misura di civiltà, a tutela della salute pubblica, che consentirebbe di liberare gli ospedali e permetterebbe a tutti di curarsi". Così l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno.

"Soltanto così possiamo arrestare la diffusione del Covid e indurre a vaccinarsi chi sinora si è sottratto. Anche perché, occorre ricordarlo con forza, chi rifiuta il vaccino mette a rischio le categorie più fragili. Per questo le parole di oggi della Meloni sono deliranti. L'idea di utilizzare il green pass per partecipare alla vita sociale sarebbe un attacco alle libertà individuali? E' patetico leggere queste dichiarazioni da chi è alleato di Orban e prende a modello gli Stati più liberticidi. Meloni dovrebbe capire che anche chi è all'opposizione si deve muovere in modo responsabile invece di cavalcare gli umore e soffiare sul fuoco delle paure".