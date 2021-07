Carburanti: torna la calma, prezzi poco mossi

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Torna la calma sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che ieri hanno chiuso sostanzialmente stabili, le compagnie continuano a tenere fermi i prezzi raccomandati. E, dopo gli aumenti dei giorni scorsi, poco mossi risultano oggi anche i prezzi praticati sul territorio, con lieve tendenza al rialzo sul servito.

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, resta a 1,651 euro/litro con i diversi marchi compresi tra 1,644 e 1,664 euro/litro (no logo 1,634). Il prezzo medio praticato del diesel, sempre in modalità self, è stabile a 1,509 euro/litro con le compagnie posizionate tra 1,499 e 1,536 euro/litro (no logo 1,484).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato sale a 1,793 euro/litro (ieri 1,791) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,733 e 1,868 euro/litro (no logo 1,686). La media del diesel si attesta a 1,657 euro/litro (ieri 1,656) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,592 e 1,741 euro/litro (no logo 1,538). Infine, il Gpl va da 0,679 a 0,694 (no logo 0,667).