Calcio: Roma, ufficiale il nuovo portiere Rui Patrizio

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - La Roma ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del portiere portoghese Rui Patricio. Il Club ha reso noto di "aver acquistato a titolo definitivo, dal Wolverhampton Wanderers, i diritti alle prestazioni sportive del Calciatore, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 11,5 milioni di euro. L’accordo prevede altresì il riconoscimento di bonus variabili, condizionati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi del club e alle prestazioni sportive del Calciatore, con il quale è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024". Rui Patricio indosserà la maglia numero 1.

“Questo è un grande club, per me rappresenta una nuova sfida e sono entusiasta di poter aiutare questa squadra a raggiungere i suoi obiettivi”, ha dichiarato Rui Patricio. “José Mourinho è uno dei più grandi allenatori al mondo e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui e fare il meglio per aiutare la squadra”. Con la nazionale portoghese, Rui Patricio ha collezionato 97 presenze, laureandosi campione d’Europa nel 2016, diventandone anche il portiere con più presenze.

La sua carriera è iniziata nello Sporting Clube de Portugal, successivamente si è trasferito in Premier League nel Wolverhampton nel 2018. “Rui Patricio vanta una storia di successi con la maglia della nazionale portoghese e una serie di stagioni in Premier League durante le quali ha confermato le sue qualità”, ha commentato il General Manager dell’area sportiva Tiago Pinto. “Nel dargli il benvenuto nel Club siamo certi che il nostro gruppo trarrà beneficio dall’arrivo di un portiere con una consolidata esperienza internazionale alle spalle”.