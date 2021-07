Calcio: Real Madrid giocherà un'amichevole contro il Milan l'8 agosto

Madrid, 13 lug. (Adnkronos) - Il Real Madrid affronterà il Milan in una classica europea trasformata in amichevole l'8 agosto allo stadio Wörthersee della città austriaca di Klagenfurt (ore 18.30). Lo scontro servirà da preparazione alla squadra di Carlo Ancelotti ac una settimana dall'inizio del campionato. Un duello tra i due club con il maggior numero di Coppe Europee della storia e che si giocherà all'insegna del motto #AtletiVersus Cup per "lottare contro la discriminazione e il razzismo", hanno spiegato entrambi i club.

Quella contro gli italiani è la seconda amichevole confermata dal Real Madrid per il precampionato 2021-22 dopo quella che giocheranno con i Rangers a Glasgow il 25 luglio. Sarà il debutto di Carlo Ancelotti con la squadra merengue a cinque anni dal precedente addio.