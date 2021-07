Tesla e GM, il “gap” di valore si ridurrà

Mentre General Motors (Gm) continua la sua spinta Ev molto aggressiva, la disparità tra il Mv (valore di mercato) di Gm e Tesla (Tsla) diventa più evidente.

Mentre l'attuale leadership del mercato Ev di Tesla è innegabile, l'impegno di spesa di 35 miliardi di dollari di per passare agli Ev entro il 2025 indica che la battaglia è in corso per il primato Ev. Giustificare la differenza tra gli 80 miliardi di dollari di Mv di Gm e i 400 miliardi di dollari di Tesla diventerà più difficile con il passare del tempo.

Il prezzo di Gm può facilmente raddoppiare da qui, ma quello di Tesla forse non è così facile. Dal 30 agosto 2020, le azioni di Gm sono passate da 29,63 a 58,76 dollari, un guadagno del 98% mentre il prezzo di Tesla è passato da 498,32 a 623,31 dollari, un guadagno del 25%.

Gm contro Tesla secondo i numeri mostra il potenziale di Gm per il 2025.

Ci sono molti numeri da guardare in questo confronto, ma in generale, mostrano l'enorme potenziale del business di Gm. Naturalmente, un grande potenziale non sempre si trasforma in grandi risultati, ma l'impegno di Gm è impressionante.

Sapevamo che Gm ha molte più entrate di Tesla, ma il numero di Capex è ancora più impressionante, 7 volte quello di Tesla. Questo enorme Capex è il motivo per cui Gm può impegnare 35 miliardi di dollari per lo sviluppo di Ev nei prossimi 5 anni. Infatti, il Capex di Gm per gli ultimi 5 anni ammonta a un prodigioso 125 miliardi di dollari. Quindi i 35 miliardi di dollari sono solo per il potenziamento Ev, c'è ancora di più per gli impianti e le attrezzature che sono già in atto.

L'Ocf (Operational Cash Flow) è un altro indicatore delle enormi capacità di generazione di cassa di Gm. Mentre l'obiettivo di Gm è di produrre più di 1 milione di Ev entro il 2025, sono gli altri 6 milioni circa di veicoli non-Ev che Gm vende a generare i flussi di cassa per finanziare la produzione Ev in corso. Tesla non ha la stessa fonte di flusso di cassa non-Ev.

Le vendite unitarie sono indicative dell'enorme portata di Gm nel più grande mercato del mondo - la Cina. L'obiettivo di Gm è di convertire molti di quei 2,9 milioni di unità in Ev entro il 2025. Questo probabilmente nanizzerà qualsiasi cosa Tesla faccia in Cina nello stesso periodo.

L'enorme investimento di 35 miliardi di dollari di Gm in Evs entro il 2025 guiderà la conversione a un Gm interamente Ev entro il 2040. Dal momento che Tesla ha venduto 500.000 Tesla nel 2020, ciò richiederebbe circa un tasso di crescita del 15% all'anno fino al 2025 per eguagliare il totale di Gm.

E anche se le vendite Ev stanno crescendo rapidamente, la concorrenza sta crescendo ancora più velocemente con Volkswagen ora leader nelle vendite Ev in Europa, sostituendo Tesla.

Sintesi da SekingAlpha