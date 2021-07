Roma, 12 lug (Adnkronos) - Mario Draghi ha atteso davanti palazzo Chigi la Nazionale italiana e Matteo Berrettini per la cerimonia in programma nella sede del governo. Il premier, dopo aver accolto i calciatori azzurri con il capitano Giorgio Chiellini e il Ct Roberto Mancini in testa, ha accolto il finalista di Wimbledon con una stretta di mano.