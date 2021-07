Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Berrettini rappresenta il meglio del made in Italy che noi possiamo esportare in tutto il mondo possiamo esportare con grande successo. Siamo entrati con Matteo in un'altra dimensione, ma mi sento di dire che anche il nostro sport nei prossimi anni porterà grande successo e lustro al nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Fit, Angelo Binaghi a palazzo Chigi.