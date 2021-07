Scarseggiano i chip, si producono meno auto

Ancora più case automobilistiche hanno annunciato la scorsa settimana che stavano tagliando la produzione causa della carenza globale di chip. La carenza di chip ha perseguitato infatti le aziende automobilistiche quest'anno: si dice che paghino meno di altre aziende che dipendono dai chip, il che le manda in fondo a una coda molto lunga. Questo potrebbe essere il motivo per cui la britannica Jaguar Land Rover ha avvertito martedì che le sue consegne di auto sarebbero state del 50% più basse del previsto in questo trimestre, mentre la tedesca Mercedes-Benz - il più grande marchio di auto di lusso del mondo - ha detto che le sue consegne sarebbero state limitate per i prossimi due. E non si tratta solo di aziende europee: questi avvertimenti sono arrivati appena un giorno dopo che la più grande casa automobilistica cinese - Saic Motor - ha annunciato di aver ridotto i suoi piani di produzione di circa 500.000 auto nella prima metà del 2021.

Tata Motors - la società madre indiana di Jaguar Land Rover - ha visto il suo prezzo delle azioni cadere di quasi il 9% sulla notizia di martedì, mentre Daimler, proprietario di Mercedes-Benz, è sceso del 4%. E questo è solo l'inizio, con la carenza che dovrebbe causare problemi fino al 2023. Questo potrebbe mettere le case automobilistiche seriamente fuori strada: una società di consulenza ha recentemente aumentato la sua stima di perdita di entrate delle case automobilistiche a 110 miliardi di dollari solo quest'anno - e questo era prima degli ultimi annunci.

La crisi dei chip ha dunque costretto le aziende automobilistiche a modificare le loro strategie. Jaguar Land Rover, per esempio, sta progettando di concentrare la produzione su modelli più redditizi fino a quando la carenza persiste. Ford, nel frattempo, ha messo più enfasi sulla sua attività finanziaria, che presta ai clienti denaro per acquistare veicoli usati. Gli acquirenti, dopo tutto, si stanno rivolgendo alle auto di seconda mano di fronte a una minore offerta di quelle nuove, facendo salire i loro prezzi a un ritmo record.