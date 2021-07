Robinhood va in Borsa, vale la pena investirci?

Robinhood è una delle startup più preziose e in più rapida crescita della Silicon Valley. E l'azienda fintech che ha aperto la strada al trading di azioni senza commissioni venderà presto le proprie azioni in un'offerta pubblica iniziale (IPO) che potrebbe valutare l'azienda fino a 40 miliardi di dollari. Ma la grande domanda è: sarà un buon investimento?

Fondata meno di un decennio fa, Robinhood oggi vanta quasi 18 milioni di utenti attivi mensili - il doppio di appena un anno fa. I volumi di trading esplosivi in mezzo alla "frenesia dei titoli meme" all'inizio del 2021 hanno spinto le sue entrate del primo trimestre del 300% più in alto rispetto al 2020, e il fatturato totale di Robinhood negli ultimi quattro trimestri è quasi quadruplicato a 1,3 miliardi di dollari.

Una grande ragione per questa crescita è che gli utenti di Robinhood stanno scambiando quantità maggiori e più spesso: le entrate per utente sono aumentate del 65% nel primo trimestre del 2021 rispetto a un anno prima.

Questa forte "leva operativa" di Robinhood significa che il suo profitto cresce ad un ritmo più veloce delle sue entrate, con conseguenti margini di profitto sempre più alti. Il margine Ebitda (guadagno prima di interessi, tasse e varie spese non monetarie) dell'azienda era del 16% nel 2020 - ma è salito al 22% nel primo trimestre del 2021.

Robinhood sta riservando fino al 35% delle sue azioni Ipo per i suoi clienti, il che significa che si potrebbe potenzialmente comprare azioni della società allo stesso prezzo dei grandi investitori istituzionali che normalmente ottengono la prima scelta sui nuovi stock.

Il piano astuto dell'azienda crea anche una fonte pulita di domanda iniziale extra per la sua Ipo. Se questo si combina con una piccola dimensione dell'offerta - non sappiamo ancora esattamente quante azioni Robinhood venderà - le dinamiche favorevoli di domanda e offerta potrebbero aumentare il prezzo delle azioni dell'azienda poco dopo la sua quotazione.

Questo è forse il più grande pericolo che si corre investendo in Robinhood - soprattutto considerando quanto sia difficile prevedere gli esiti normativi. Ci sono attualmente almeno sette indagini in corso relative a informazioni ingannevoli, la frenesia dei meme-stock, la gamificazione del trading e altro. In effetti, l'azienda è stata schiaffeggiata con una multa record proprio la scorsa settimana per aver ingannato i clienti e aver fatto sviste tecniche.

La cosa più preoccupante di tutte è come Robinhood fa la maggior parte dei suoi soldi. Vendere gli ordini dei clienti ai market maker in una pratica nota come "pagamento per flusso di ordini" ha rappresentato il 75% delle entrate di Robinhood nel 2020. Ma i critici - tra cui il nuovo regolatore del mercato azionario degli Stati Uniti - sostengono che questo crea un conflitto di interessi: i broker sono incentivati a inviare gli ordini a chi paga di più, che potrebbe non essere necessariamente il miglior affare per i clienti. L'eliminazione di questa pratica da parte del Regno Unito, secondo quanto riferito, ha portato a prezzi migliori per gli investitori. Gli Stati Uniti saranno i prossimi?

La prevista struttura azionaria a tripla classe di Robinhood darebbe ai fondatori e ai dirigenti dell'azienda molto più potere dell'investitore medio. Strutture simili hanno contribuito a causare diversi flop di Ipo.

Robinhood ha anche effettuato una raccolta di fondi di emergenza durante la frenesia delle azioni meme all'inizio di quest'anno, emettendo 3,5 miliardi di dollari di debito "convertibile". I proprietari di queste obbligazioni possono convertirle in azioni con uno sconto del 30% sul prezzo dell'IPO - diluendo il valore delle azioni degli altri investitori.

Robinhood opera in un mercato ferocemente competitivo, in competizione non solo con i broker tradizionali come Charles Schwab e E*Trade (ora di proprietà della banca d'investimento Morgan Stanley), ma con altri nuovi arrivati - come Webull e Freetrade - che mirano a replicare l'approccio di trading gamificato e senza commissioni di Robinhood.

La sua IPO dovrebbe valutare Robinhood fino a 40 miliardi di dollari - ma il prezzo richiesto è giustificato? Come accennato, le entrate dell'azienda sono quasi quadruplicate a 1,3 miliardi di dollari negli ultimi quattro trimestri - una traiettoria di crescita che potrebbe vedere le vendite raggiungere i 5 miliardi di dollari nei prossimi quattro. Le azioni di Charles Schwab e Interactive Brokers attualmente passano di mano ad un multiplo di valutazione medio di 8x vendite previste - il che significa che la valutazione di 40 miliardi di dollari di Robinhood sarebbe giustificata se la sua impressionante crescita delle entrate continua.

Ma è giusto usare lo stesso multiplo di vendita degli altri broker? A mio parere, le entrate di Robinhood sono molto più rischiose. In primo luogo, la maggior parte di esso proviene da pagamenti per il flusso di ordini - e questo è a rischio di una stretta normativa. Mentre altri broker vendono anche gli scambi degli utenti, in genere costituisce meno del 10% delle loro entrate, secondo BrokerChooser.

In secondo luogo, queste entrate sono basate sulle transazioni: Robinhood ha bisogno che i suoi clienti commercino costantemente per generare il pagamento delle entrate del flusso di ordini. Al contrario, le entrate della maggior parte degli altri broker provengono dagli interessi sui depositi dei loro clienti: una fonte di entrate molto più stabile.

In terzo luogo, quasi un quinto delle entrate del primo trimestre 2021 di Robinhood è venuto dal trading di criptovalute, con la maggior parte da dogecoin - la criptovaluta scherzo che è ora giù più del 65% dai suoi massimi di maggio. Se la cripto-mania si spegne, Robinhood potrebbe vedere una fonte lucrativa di entrate ridursi.

Tutto sommato, le vendite di Robinhood stanno crescendo molto più velocemente dei suoi pari - ma ci sono molti rischi associati alle entrate future. Un multiplo di valutazione di 8x vendite previste può essere giustificato - ma poi non c'è molto vantaggio se l'azienda colpisce il mercato azionario ad una valutazione di 40 miliardi di dollari. Se questo è davvero il caso, allora forse vale la pena aspettare un punto di ingresso migliore lungo la linea - per esempio, dopo che il debito convertibile si converte in azioni - prima di considerare l'acquisto.