La forbice di Xi Jinping taglia le unghie a Didi

Didi è di nuovo nel mirino del governo cinese, pochi giorni dopo che l'app di ride-hailing ha tirato fuori una delle più grandi offerte pubbliche iniziali (IPO) degli ultimi dieci anni.

Il governo cinese - che ha già avuto scontri con Didi in passato - ha ordinato agli app store del paese di rimuovere il gigante del ride-hailing durante il fine settimana. Dice che è una questione di sicurezza nazionale: Didi ha accesso a centinaia di milioni di informazioni personali di clienti cinesi, mentre conta grandi aziende internazionali (come Uber) tra i suoi azionisti.

Non è l'unica: anche altre aziende cinesi quotate negli Stati Uniti - tra cui la società di reclutamento online Kanzhun e la società di autotrasporti Full Truck Alliance - sono state coinvolte nel giro di vite. E il messaggio per tutti gli altri è stato forte, anche se non necessariamente chiaro: ogni azienda ha bisogno di assicurarsi che i dati dei clienti siano "sicuri" - un po' vago come sembra - prima di cercare di raccogliere fondi o trovare investitori all'estero.

Questo è stato il prossimo episodio di una lunga serie di misure restrittive nei confronti delle aziende tecnologiche cinesi, quindi la notizia ha mandato tutti i loro titoli a picco lunedì - portando anche a un calo di quasi il 4% per Tencent. E poiché Didi è uno dei maggiori investimenti nel portafoglio di SoftBank, il conglomerato giapponese ha visto le sue azioni scendere di oltre il 5%.

Le aziende cinesi che commerciano nelle borse americane devono ora lasciare che le autorità americane controllino i loro conti, altrimenti rischiano di essere cancellate. Ma con la Cina che ha vietato loro di fare proprio questo, potrebbe essere solo una questione di tempo prima che gli Stati Uniti mettano in atto le loro minacce. Questo probabilmente preoccupa le oltre 30 aziende cinesi che hanno raccolto un record di 12,4 miliardi di dollari alla Borsa di New York solo nella prima metà di quest'anno - per non parlare di tutti gli altri aspiranti debuttanti in borsa che vogliono la loro iniezione di denaro negli Stati Uniti.