Il Gruppo HLD investe in S3K, azienda leader nell’ambito delle soluzioni integrate di sicurezza

Il Gruppo HLD, holding di investimento internazionale nata nel 2010 e guidata in Italia da Alessandro Papetti, comunica di aver realizzato l’investimento in S3K - Security of the Third Millenium SpA (d’ora in avanti S3K) azienda leader nell’ambito delle soluzioni integrate di cyber-security, finalizzando l’acquisto di una quota di maggioranza del gruppo.



S3K ha implementato un modello industriale e societario unico nel suo genere, specializzato nel segmento dei servizi integrati di cybersecurity, che opera con l’obiettivo di supportare aziende pubbliche e private nella definizione e implementazione delle proprie strategie di sicurezza, con un approccio integrato e multidisciplinare. S3K ha la sua sede principale a Roma, con uffici in altre città italiane come Milano, Torino, Padova, Firenze, Palermo e Catania. Conta oltre 500 dipendenti, nel 2020 ha prodotto un giro d’affari di oltre 60 milioni di euro e, negli ultimi 5 anni, ha registrato elevati tassi di crescita legati alla crescita esponenziale delle necessità di protezione di sistemi, reti ed infrastrutture di varia natura.



S3K nasce dall’aggregazione, in un unico gruppo industriale, di PMI innovative che operano nel settore della Sicurezza & Intelligence, Cybersecurity e Protezione delle Infrastrutture Critiche Nazionali. S3K beneficia delle competenze di diverse realtà di eccellenza che si sono integrate tra loro, con l’obiettivo di creare il leader italiano della “Security Transformation” in grado di facilitare la sicurezza e la convergenza delle componenti fisiche e logiche delle infrastrutture dei propri clienti così come l’insieme dei processi dedicati sia alla sicurezza fisica sia a quella informatica. Grazie ad un portafoglio di servizi molto ampio in un’ottica di “one-stop-shop” della sicurezza, S3K serve numerose e prestigiose aziende pubbliche e private in diversi settori, dalle TLC all’Industria, dalla Difesa alla Finanza, dall’Energia alla Sanità, dalla Pubblica Amministrazione al Fashion & Luxury o al settore delle infrastrutture critiche.

Grazie al supporto di HLD, investitore con vocazione industriale e focalizzato su progetti di crescita di medio-lungo termine, sia organica che esterna, S3K potrà dare esecuzione ad una campagna di successive acquisizioni per arricchire ulteriormente l’ampiezza delle competenze specializzate e dei servizi offerti.

Antonino La Malfa è stato il lead promoter dell’iniziativa industriale S3K, con precedenti esperienze nel settore in IBM, EDS, Hp e Thales ed è stato nominato CEO del Gruppo. Pasquale Lavacca, già Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri che durante gli ultimi vent’anni ha guidato la riforma tecnologica e logistica dell’Arma anch’egli fra i promotori dell’iniziativa, è stato nominato Presidente del Gruppo e l’Avv. Giulio Azzaretto, Partner di LCA Studio Legale in qualità di advisor legale, è stato nominato membro del CdA di S3K.



Nel commentare questa acquisizione, Alessandro Papetti, responsabile delle attività di HLD in Italia, dichiara: “Abbiamo trovato subito grande interesse nel progetto S3K, pienamente in linea con l’approccio agli investimenti di HLD. S3K rappresenta infatti un business specializzato ed in forte crescita, con un posizionamento competitivo già solido e con un ampio spazio di crescita in un mercato ancora molto frammentato. Inoltre l’azienda vanta un management team di vasta esperienza e con una chiara visione strategica. Daremo da subito ad S3K il nostro contributo per agevolare il percorso di ulteriore sviluppo, che prevede una crescita anche per linee esterne, in modo da consolidare la posizione di player di riferimento per le soluzioni di sicurezza integrata ”



Antonino La Malfa, CEO di S3K commenta: “Sono molto soddisfatto perché oggi si concretizza un progetto che nasce da una vision innovativa che con grande impegno e determinazione abbiamo saputo finalizzare grazie alle capacità del team e all’incontro con HLD che ha apprezzato immediatamente il nostro progetto, i modelli operativi attuati e che ha saputo garantire le risorse finanziarie per accelerare il nostro progetto industriale. Il Gruppo S3K ha l’ambizione di realizzare un player italiano della sicurezza attraverso un percorso di crescita organica e per ulteriori acquisizioni. L’obiettivo è di arrivare a consolidare un fatturato di oltre 100M€ già nel 2022 e nel medio periodo di raggiungere una posizione di leadership nel segmento della sicurezza secondo quanto indicato dalla Direttiva Comunitaria NIS”.



Pasquale Lavacca, Presidente di S3K commenta: “Sono orgoglioso di aver contribuito alla creazione di questa nuova iniziativa nell’ambito della sicurezza, metterò a disposizione del Gruppo che rappresento la mia esperienza al fine di facilitarne lo sviluppo attraverso la ricerca continua dell’innovazione attraverso i nostri laboratori e la formazione continua del personale mediante la nostra Security Academy”.