Furla sceglie Stealth Dedagroup per il processo di digitalizzazione

La pandemia non ha fermato Furla: il brand che crea accessori di lusso accessibili a un vasto pubblico di consumatori nei difficili mesi di lockdown ha deciso di portare a termine l’importante processo di digitalizzazione avviato nel settembre 2018. Un ambizioso progetto di trasformazione voluto dall’azienda per portare dinamicità e reattività nella gestione dell’intera filiera, dai processi di produzione a quelli di vendita e distribuzione, in un’ottica completamente omnicanale. Particolare l’attenzione destinata alla trasformazione e innovazione dei canali eCommerce che, in quest’ultimo anno di restrizioni, hanno rappresentato un importante strumento di vendita a livello mondiale dei prodotti che rappresentano il Made in Italy oltre confine da più di 90 anni.

Per questo cambio di passo Furla ha scelto L’ERP (Enterprise Resource Planning) di Dedagroup Stealth, azienda che fa capo a Dedagroup S.p.A e che da 30 anni, grazie alle competenze e alla propria piattaforma software, accompagna nella crescita i più grandi brand del Fashion e del Luxury Retail.

Il precedente sistema adottato da Furla presentava una varietà di applicativi di terze parti tale da compromettere in alcuni frangenti la vista unica sul dato, creando situazioni più complesse nella gestione delle varie fasi della filiera. Al contrario, la soluzione Stealth®, the Fashion Platform, già adottata dal 60% delle aziende italiane, gestisce completamente le complesse verticalizzazioni che vanno dalla produzione sino alla commercializzazione, così come la presenza internazionale e i numerosi punti vendita, garantendo un controllo ottimale su dati e processi dell’intera catena del valore.

Luca Del Din, CIO di Furla ha sottolineato “In piena pandemia, nonostante il 50% della nostra impresa fosse ferma a causa del Covid-19, abbiamo comunque deciso di procedere al rinnovo di tutto il parco informatico con una soluzione come Stealth, che porta in azienda una nuova cultura dei processi del mondo Fashion e Retail. Abbiamo costruito le fondamenta per la ripresa che speriamo sia prossima, grazie all’omnicanalità che Stealth abilita, per concentrarci sui canali e-commerce che garantiscono il proseguo delle nostre attività”.

“Lavorare al fianco di Furla, in un progetto così cruciale per il suo business è stata una sfida importante in cui abbiamo concentrato 30 anni di esperienza e conoscenza del settore” ha detto Mimmo Solida, CEO di Dedagroup Stealth. “Il core tecnologico di Stealth consente di controllare tutti i processi relativi al ciclo attivo e passivo dell’industria del Fashion, quali la produzione, la Supply Chain e l’area vendita e distribuzione. Il Master Data interno favorisce il costante monitoraggio dei processi di produzione distribuiti e la gestione delle dinamiche multibrand, multilingua e multiazienda. Tutto questo, insieme ad un modello di dati unico, fa del nostro ERP una soluzione fluida in grado di semplificare le complessità del settore”.